Одобрение позиции Киева США, ЕС и Турцией придает Киеву больше уверенности в успехе, отметил эксперт.
По мнению Кожевникова, «горячие головы» на Украине не отказались от военного решения вопроса по Донбассу.
«Думаю, что в случае активных действий украинской армии на Донбассе "зелёные человечки" помогут донецким хлопцам остудить "горячие укроголовы", а там и признать независимость этих республик по сценарию Абхазии и Южной Осетии», — сказал он.
При этом в случае атаки Киева НАТО окажет Украине всестороннюю поддержку, но не развяжет «горячую войну» против России, отметил Кожевников.
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