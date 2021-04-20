В случае атаки Киева в Донбассе НАТО не пойдет на прямое столкновение с Россией, а Россия поддержит ЛДНР, предположил в интервью изданию Украина.ру журналист, член редколлегии американской газеты «Горизонт» Павел Кожевников

Почему Украина просится в НАТО, а ее не берут? © AFP, JOHN THYS

По мнению Кожевникова, «горячие головы» на Украине не отказались от военного решения вопроса по Донбассу.

«Думаю, что в случае активных действий украинской армии на Донбассе "зелёные человечки" помогут донецким хлопцам остудить "горячие укроголовы", а там и признать независимость этих республик по сценарию Абхазии и Южной Осетии», — сказал он.

При этом в случае атаки Киева НАТО окажет Украине всестороннюю поддержку, но не развяжет «горячую войну» против России, отметил Кожевников.

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