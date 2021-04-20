Украинские власти будут наказаны за совершенные ими военные преступления против Донбасса, которые не имеют срока давности, сказала в интервью изданию Украина.ру депутат Народного Совета ДНР из фракции «Свободный Донбасс» Елена Шишкина

«Военные преступления, совершенные украинскими властями, не имеют срока давности. Рано или поздно по ним будет вынесен приговор», — полагает Шишкина.

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Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.