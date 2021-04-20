В данном форуме будут участвовать депутаты Госдумы РФ, политологи, гражданские активисты, правозащитники, журналисты, писатели. Главной задачей мероприятия будет проанализировать нарушение гражданских и политических прав и свобод русских на территории Донбасса, сказала депутат.
«Конечно же, мероприятие будет посвящено, как и указано в его названии, единству русских. Во время форума состоится презентация гуманитарной программы воссоединения народа Донбасса и поддержки русскоязычного населения Украины», — сообщила Шишкина.
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Ранее сообщалось, что форум «Единство русских: защита прав и свобод» пройдет в столице Донецкой Народной Республики 22-23 апреля.