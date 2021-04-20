Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с украинским глубинным хуторком, который купирует все его намерения изменить порядок вещей в стране. Об этом руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

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«Я думаю, это задача [реформирования Украины] невыполнимая в силу того, что мы видим, что Зеленский столкнулся с украинским глубинным хуторком, который очень цепко купирует все его намерения изменить порядок вещей в стране. Я думаю, что основная проблема — это отсутствие инструментов для таких вещей, поскольку, играя по правилам шулеров, по определению нельзя рассчитывать на выигрыш», — заявил Золотарев.

Он отметил, что Зеленский пытается изменить эти правила, но отсутствие контроля над силовым ресурсом не позволяет ему это сделать. Отсюда, по словам эксперта, попытки найти «чудо-оружие» в решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины.

При этом Золотарев подчеркнул, что если Зеленскому удастся переизбраться, то вторая пятилетка даст ему «куда большую свободу рук».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.