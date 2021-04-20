В отношениях Москвы и Вашингтона ведется шахматная геополитическая игра, указал политолог. По его мнению, уступок по Украине от США ждать не стоит, даже символических. Об этом, в частности, говорит то, что со стороны Вашингтона ведутся разговоры о создании полноценных американских баз на территории Украины.
Однако во время подготовки к саммиту лидеров России и США Россия может решить давнюю проблему и разблокировать взаимодействие различных уровней власти, в частности на уровне министерств.
«Единственное, что может сейчас Москва, — так это добиться, чтобы была деэскалация, которая сейчас фактически началась. Это возможно, а остальное вряд ли сейчас удастся», — сказал политолог.
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Ранее США ввели новые санкции против России: с 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у Центрального банка и Министерства финансов России, а также у Фонда национального благосостояния. Также под действие санкций США попали 32 физических лица и объединения. Из страны были высланы 10 дипломатов РФ.
В свою очередь Россия выслала из страны 10 американских дипломатов, также вводятся санкции против 8 чиновников администрации американского президента.