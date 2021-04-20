Россия вряд ли может рассчитывать на уступки США по ситуации на Украине, однако она может решить в отношениях с США ряд других проблем. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал директор Института политических исследований Сергей Марков

США допустили увеличение числа военных на Украине © Facebook, U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Однако во время подготовки к саммиту лидеров России и США Россия может решить давнюю проблему и разблокировать взаимодействие различных уровней власти, в частности на уровне министерств.

«Единственное, что может сейчас Москва, — так это добиться, чтобы была деэскалация, которая сейчас фактически началась. Это возможно, а остальное вряд ли сейчас удастся», — сказал политолог.

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Ранее США ввели новые санкции против России: с 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у Центрального банка и Министерства финансов России, а также у Фонда национального благосостояния. Также под действие санкций США попали 32 физических лица и объединения. Из страны были высланы 10 дипломатов РФ.

В свою очередь Россия выслала из страны 10 американских дипломатов, также вводятся санкции против 8 чиновников администрации американского президента.