Президент США Джо Байден постоянно оговаривается, путается, поэтому ошибку в фамилии российского президента Владимира Путина он сделал не намеренно, сообщил в интервью Украина.ру политолог Николай Злобин

Американский президент Джо Байден в ходе выступления по поводу введения санкций против России сделал ошибку в фамилии российского лидера Владимира Путина, назвав его «Клутиным», но после этого он быстро исправился.

«Байден постоянно оговаривается, говорит невнятно, путается. Это нормально для него. Врачи считают, что это потому, что он в молодости, в подростковом возрасте, страдал от сильного заикания и прошёл соответствующий курс лечения», — сказал политолог.

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Между Клутиным и вакцинацией вместо деэскалации: Байден окончательно запутался в отношении к России © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Ранее огромный резонанс вызвало заявление Байдена, назвавшего вице-президента Камалу Харрис «президентом».