Американский президент Джо Байден в ходе выступления по поводу введения санкций против России сделал ошибку в фамилии российского лидера Владимира Путина, назвав его «Клутиным», но после этого он быстро исправился.
«Байден постоянно оговаривается, говорит невнятно, путается. Это нормально для него. Врачи считают, что это потому, что он в молодости, в подростковом возрасте, страдал от сильного заикания и прошёл соответствующий курс лечения», — сказал политолог.
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Во время своего выступления, которое было посвящено отношениям с Россией, американский президент допустил еще одну оговорку, перепутав вакцинацию с эскалацией.
Ранее огромный резонанс вызвало заявление Байдена, назвавшего вице-президента Камалу Харрис «президентом».