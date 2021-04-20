Отсутствие у Киева четкой стратегической линии относительно Крыма и Донбасса приводит к различным парадоксальным заявлениям и действиям со стороны Украины. Об этом руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт объяснил, как Донбасс может повторить судьбу Южной Осетии при Байдене © REUTERS, Alexander Ermochenko | REUTERS, Alexander Ermochenko | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский назвал опасной риторику Москвы относительно того, что она готова защищать своих граждан в Донбассе, и призвал Россию не защищать «украинские территории от самой Украины».

Золотарев отметил, что, несмотря на то что Киев «много и хорошо» говорит о Минских договоренностях, он продолжает проводить политику выталкивания Донбасса из Украины.

«В этой ситуации отсутствие четкой стратегической линии относительно Крыма и Донбасса приводит к таким парадоксальным заявлениям. Ну и думаю, что [влияет] призрак войны "трех восьмерок": очень многие эксперты говорят о том, что целый ряд моментов очень напоминает то, что происходило в Грузии и Южной Осетии в августе 2008 года. Естественно, такой сценарий Киеву абсолютно не нужен», — отметил политолог.

В пятницу, 16 апреля, в Париже прошли переговоры Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Позднее по видеосвязи к ним присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель. Стороны обсудили обострение ситуации безопасности на востоке Украины.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.