Президент США Джо Байден не хотел вводить новые санкции против России, но был вынужден это сделать. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал директор Института политических исследований Сергей Марков

По словам политолога, Байден был вынужден ввести санкции, чтобы не «выглядеть дурачком, которым командует Путин». Таким образом, его на их введение спровоцировали заявления Москвы, которая в ультимативной форме потребовала не вводить санкции.

«Если бы Байден не ввел новые санкции, он оказался бы посмешищем для всего мира. Был бы взрыв возмущения со стороны русофобских союзников США, и весь мир счел бы, что Байден слушается приказа Путина не вводить санкции», — сказал Марков.

Новая реальность. Как санкции США повлияют на встречу Путин — Байден и что будет с Украиной © AP, Jon Elswick

При этом, по мнению Маркова, Москва спровоцировала введение санкций сейчас, поскольку хочет провести российско-американский саммит позже, чтобы не просто поговорить на нем, а реально решить ряд проблем.

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Ранее Джо Байден ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц из РФ. Помимо этого, США высылают 10 сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне. Также ограничительные меры коснутся российского госдолга.