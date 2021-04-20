По словам политолога, Байден был вынужден ввести санкции, чтобы не «выглядеть дурачком, которым командует Путин». Таким образом, его на их введение спровоцировали заявления Москвы, которая в ультимативной форме потребовала не вводить санкции.
«Если бы Байден не ввел новые санкции, он оказался бы посмешищем для всего мира. Был бы взрыв возмущения со стороны русофобских союзников США, и весь мир счел бы, что Байден слушается приказа Путина не вводить санкции», — сказал Марков.
Он отметил, что санкционный список США был плохо подготовлен, в частности, в нем повторялись некоторые фамилии, поэтому, возможно, изначально США не собирались их вводить.
При этом, по мнению Маркова, Москва спровоцировала введение санкций сейчас, поскольку хочет провести российско-американский саммит позже, чтобы не просто поговорить на нем, а реально решить ряд проблем.
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Ранее Джо Байден ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц из РФ. Помимо этого, США высылают 10 сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне. Также ограничительные меры коснутся российского госдолга.