Европейские политики призвали президента США Джо Байдена к деэскалации в отношениях с РФ, поскольку испугались войны в Европе. Об этом в интервью Украина.ру сказал директор Института политических исследований Сергей Марков

Ответ на санкции США: РФ внесет восемь американских дипломатов в «черные списки» © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

«Дело в том, что ситуация в Донбассе дошла до грани большой войны, когда российская армия могла вступить на территорию Украины. Если бы она это сделала, с большой вероятностью был бы ликвидирован проамериканский режим, а половина украинской армии перешла бы на сторону России, и могла бы возникнуть большая война в Европе», — сказал Марков.

Поэтому Байден не стал вводить боевые корабли США в Черное море, и, возможно, по его указанию Вооруженные силы Украины начали отвод техники и войск от территории Донбасса, пояснил Марков.

Полностью прочитать интервью можно здесь.

Ранее президент США Джо Байден, комментируя возможную встречу с Владимиром Путиным на фоне новых санкций, заявил, что США не намерены запускать цикл эскалации и конфликта с Россией.