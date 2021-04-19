По его словам, «солдат Шартава со своим сослуживцем по приказу командира батальона осуществляли подготовку беспилотника типа «Фантом» к полету над линией боевого соприкосновения с целью получения разведданных о позициях НМ ДНР».
«Для проведения провокации на обнаруженных объектах им была поставлена задача снарядить беспилотник устройством сброса с гранатой ВОГ-17. Итогом неумелых действий боевиков стала детонация гранаты», — сказал Басурин.
Он уточнил, что инцидент произошел в 128-й горно-штурмовой бригаде армии Киева, занимающей позиции на мариупольском направлении. В результате взрыва один военный скончался, второй госпитализирован с ранением.
2 апреля в поселке Александровское под Енакиево из-за сброса боеприпаса с украинского БПЛА погиб пятилетний мальчик и была ранена его бабушка.
Киевский режим назвал это убийство «фейком», однако позднее наблюдатели ОБСЕ опровергли заявление украинских властей, признав, что ребенок погиб из-за взрыва.