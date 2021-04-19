Украинские военные попытались снарядить беспилотник гранатой, но что-то пошло не так, и она сдетонировала во время установки, рассказал заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин 19 апреля

По его словам, «солдат Шартава со своим сослуживцем по приказу командира батальона осуществляли подготовку беспилотника типа «Фантом» к полету над линией боевого соприкосновения с целью получения разведданных о позициях НМ ДНР».

«Для проведения провокации на обнаруженных объектах им была поставлена задача снарядить беспилотник устройством сброса с гранатой ВОГ-17. Итогом неумелых действий боевиков стала детонация гранаты», — сказал Басурин.

Донбасс: новые обстрелы и разговоры об обмене «всех на всех» © REUTERS, Serhiy Takhmazov

2 апреля в поселке Александровское под Енакиево из-за сброса боеприпаса с украинского БПЛА погиб пятилетний мальчик и была ранена его бабушка.

Киевский режим назвал это убийство «фейком», однако позднее наблюдатели ОБСЕ опровергли заявление украинских властей, признав, что ребенок погиб из-за взрыва.