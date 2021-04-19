Сотрудники Одесского зоопарка «усыновили» волчат

В Одесском зоопарке, из-за того что волчица не стала заботиться о потомстве, волчат выкармливают и воспитывают сотрудники. Об этом 19 апреля в комментарии изданию «Думская» рассказал директор зоопарка Александр Беляков

Директор Одесского зоопарка сразился за самку в образе быка © Скриншот из видео Одесский Зоопарк

Вскоре после ее смерти вожак стаи завел новую подругу, 9-летнюю волчицу. Месяц назад в их семействе родилось пятеро детенышей.

Однако волчица не приняла малышей. По словам директора зоопарка, причина может быть в том, что для нее это первые роды и она не знала, как нужно себя вести. Поэтому сотрудники зоопарка заменили зверькам мать и кормят их самостоятельно.

«Мы выкармливаем их смесями, стали уже добавлять немного мясного фарша. Когда подрастут, попробуем их ввести в стаю. Это будет сложно, волки могут не принять новичков, но мы будем пытаться», — рассказал Беляков.

Он отметил, что волчата — двое мальчиков и три девочки — чувствуют себя хорошо, и поделился снимками крошечных хищников.