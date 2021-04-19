Министр здравоохранения Максим Степанов 19 апреля в эфире канала «Украина 24 заявил», что у него нет личного конфликта с министром финансов Сергеем Марченко

Ранее Марченко в интервью lb.ua назвал Степанова «персонажем из 12 стульев», который пытается решать свои проблемы под предлогом борьбы с эпидемией коронавируса.

«У меня не может быть конфликта с министром финансов, я имею в виду личного конфликта. У меня есть отстаивание интересов украинской медицины, здоровья и жизни граждан», — сказал глава Минздрава.

Запад или Китай: какую вакцину от коронавируса выбрать украинцам © REUTERS, Irakli Gedenidze

Глава Минздрава также заявил, что создание лаборатории по разработке вакцин из-за жадности Минфина под угрозой, поскольку выделенных на проект бюджетных средств откровенно мало.