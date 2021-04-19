Ранее Марченко в интервью lb.ua назвал Степанова «персонажем из 12 стульев», который пытается решать свои проблемы под предлогом борьбы с эпидемией коронавируса.
«У меня не может быть конфликта с министром финансов, я имею в виду личного конфликта. У меня есть отстаивание интересов украинской медицины, здоровья и жизни граждан», — сказал глава Минздрава.
Степанов напомнил, что Минздрав в бюджетном запросе на 2021 просил 15,1 млрд грн на вакцинацию от COVID-19, однако Минфин выделил лишь 2,6 млрд грн.
Глава Минздрава также заявил, что создание лаборатории по разработке вакцин из-за жадности Минфина под угрозой, поскольку выделенных на проект бюджетных средств откровенно мало.