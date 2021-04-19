Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг на видеоконференции с главами МИД стран ЕС в понедельник призвал к деэскалации ситуации на востоке Украины и активизации диалога во всех форматах. Об этом сообщает РИА Новости 19 апреля со ссылкой на заявление австрийского министерства

«При имеющихся обстоятельствах основное внимание должно быть направлено на внесение вклада в деэскалацию и активизацию диалога. Мы срочно призываем использовать всем существующие форматы для диалога, такие как Трехсторонняя контактная группа и "нормандский" формат, а также обратиться к ОБСЕ, в которой в таких ситуациях создавались платформы для выстраивания диалога и деэскалации», — цитирует агентство сообщение МИД Австрии.

Байден разделил с Россией ответственность за глобальную стабильность и ввёл санкции © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Александер Шалленберг сегодня подчеркнул на неформальном совете по международным делам».

Ранее сообщалось, что Шалленберг в интервью немецкому изданию Die Welt призвал отказаться от введения новых санкций против РФ и сосредоточиться на деэскалации и мирном диалоге по Украине.

По его словам, это необходимо для того, чтобы продолжался прямой диалог российского президента Владимира Путина с лидерами Украины, Германии и Франции в рамках «нормандского формата».

19 апреля состоялась видеоконференция глав МИД государств-членов Еврососюза.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике дипломатии Жозеп Боррель заявил, что вопрос расширения санкций против Москвы на нем не обсуждался.