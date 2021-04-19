«При имеющихся обстоятельствах основное внимание должно быть направлено на внесение вклада в деэскалацию и активизацию диалога. Мы срочно призываем использовать всем существующие форматы для диалога, такие как Трехсторонняя контактная группа и "нормандский" формат, а также обратиться к ОБСЕ, в которой в таких ситуациях создавались платформы для выстраивания диалога и деэскалации», — цитирует агентство сообщение МИД Австрии.
Как уточнили в ведомстве, «эту позицию министр иностранных дел Александер Шалленберг сегодня подчеркнул на неформальном совете по международным делам».
Ранее сообщалось, что Шалленберг в интервью немецкому изданию Die Welt призвал отказаться от введения новых санкций против РФ и сосредоточиться на деэскалации и мирном диалоге по Украине.
По его словам, это необходимо для того, чтобы продолжался прямой диалог российского президента Владимира Путина с лидерами Украины, Германии и Франции в рамках «нормандского формата».
19 апреля состоялась видеоконференция глав МИД государств-членов Еврососюза.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике дипломатии Жозеп Боррель заявил, что вопрос расширения санкций против Москвы на нем не обсуждался.