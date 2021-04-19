Дипломат призвал политиков сосредоточиться на деэскалации конфликта в Донбассе и активизировать диалог во всех форматах, в том числе «нормандском», Трехсторонней контактной группе (ТКГ) и на уровне ОБСЕ.
«Чтобы Путин участвовал в прямом диалоге с Меркель, Макроном и Зеленским в рамках так называемого нормандского формата, в первую очередь требуется отказаться от введения дальнейших санкций в отношении России», — заявил Шалленберг.
Дипломат также выразил обеспокоенность нарушением перемирия на линии разграничения и перемещением российских войск вдоль границы с Украиной.
В понедельник, 19 апреля, состоялась видеоконференция глав МИД государств-членов Еврососюза. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике дипломатии Жозеп Боррель заявил, что вопрос расширения санкций против Москвы пока не обсуждался.