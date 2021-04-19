В связи с многочисленными жалобами пациентов и врачей на Украине могут ввести должность уполномоченного по защите их прав. Об этом написала депутат от партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк в Telegram 19 апреля

«Надоел цирк»: соратник Зеленского предложил отправить главу Минздрава Степанова в отставку © скриншот с видео "DumskayaTV" Ольга Василевская-Смаглюк и Оксана Дмитриева и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Смаглюк отметила, что получает многочисленные жалобы пациентов на ненадлежащее медицинское обслуживание, а медики, в свою очередь, заявляют о нарушении своих прав.

«Целью законопроекта является реализация государственного контроля за соблюдением законодательства о здравоохранении, государственных стандартов, нормативов профессиональной деятельности в сфере здравоохранения, стандартов медицинского обслуживания, медицинских материалов и технологий и протоколов оказания реабилитационной помощи на всей территории Украины», — написала Смаглюк.

Согласно законопроекту, медицинским омбудсменом может стать гражданин Украины, достигший 30 лет, владеющий украинским языком, с высокими моральными качествами и с высшим юридическим или медицинским образованием. Также у него должен быть опыт работы по специальности, и в течение последних пяти лет он должен проживать на Украине.

Медицинского омбудсмена назначает Кабмин Украины по результатам конкурса, который проводится независимой комиссией. Предполагается, что уполномоченный будет контролировать реализацию прав пациентов и врачей, а также быть посредником в конфликте между пациентом и субъектом государственного контроля.

Ранее главу Минздрава Украины обвинили в провале кампании по вакцинации населения Украины. В частности, депутат от фракции «Голос» Ольга Стефанишина вручила ему траурную гвоздику и обвинила в смерти одного из пациентов из-за неполучения вакцины.