Число умерших превышает число рожденных в 2,5 раза, на сотню умерших приходится сорок новорожденных.
В 2020 году численность населения Украины сократилась на 314 тыс. человек и на 1 января 2021 составила 41,588 млн человек.
Годом ранее численность населения Украины сократилась на 250,8 тыс. человек и на 1 января 2020 года составила 41,90 млн человек.
Последняя всеукраинская перепись населения проводилась в декабре 2001 года, численность населения тогда, согласно подсчетам, составила 48 млн 415,5 тыс. человек.
Согласно исследованию, опубликованному влиятельным медицинским журналом Lancet, к концу 21 века население Украины сократится до 17 миллионов.