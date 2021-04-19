C января по февраль численность населения Украины сократилась на 61,1 тыс. человек и составила более 41,52 млн человек, собщила Государственная служба статистики страны 19 апреля

Число умерших превышает число рожденных в 2,5 раза, на сотню умерших приходится сорок новорожденных.

Демография и радикалы. Каково реально население Украины? © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Годом ранее численность населения Украины сократилась на 250,8 тыс. человек и на 1 января 2020 года составила 41,90 млн человек.

Последняя всеукраинская перепись населения проводилась в декабре 2001 года, численность населения тогда, согласно подсчетам, составила 48 млн 415,5 тыс. человек.

Согласно исследованию, опубликованному влиятельным медицинским журналом Lancet, к концу 21 века население Украины сократится до 17 миллионов.