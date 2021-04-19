«Технологии побеждают. Приветствую NASA с первым полетом Mars Helicopter! Горжусь, что среди его разработчиков — украинец Игорь Панченко. Украина развивает наработки своих конструкторов за предыдущие десятилетия и сейчас планирует запуск спутника "Сич-2-30"», — написал Зеленский.

У семьи единственного украинского космонавта отбирают квартиру
У семьи единственного украинского космонавта отбирают квартиру
© NASA
Ранее стало известно, что вертолет Ingenuity успешно совершил свой первый полет на Марсе. Он длился около 20 секунд, аппарат взлетел на три метра. Дрон работает на солнечных батареях и весит около двух килограммов.

Работа вертолета рассчитана на 31 день. Во время своих полетов он будет производить аэрофотосъемку местности. 

 