Президент Украины Владимир Зеленский поздравил NASA с успешным полетом Mars Helicopter и отметил, что среди его разработчиков есть один украинец. Об этом он написал на своей странице в Twitter 19 апреля

«Технологии побеждают. Приветствую NASA с первым полетом Mars Helicopter! Горжусь, что среди его разработчиков — украинец Игорь Панченко. Украина развивает наработки своих конструкторов за предыдущие десятилетия и сейчас планирует запуск спутника "Сич-2-30"», — написал Зеленский.

Технології перемагають. Вітаю @NASA з першим польотом #MarsHelicopter! Пишаюся, що серед його розробників – українець Ігор Панченко. #Україна розвиває напрацювання своїх конструкторів за попередні десятиліття й зараз планує запуск супутника «Січ-2-30». — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 19, 2021

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У семьи единственного украинского космонавта отбирают квартиру © NASA

Работа вертолета рассчитана на 31 день. Во время своих полетов он будет производить аэрофотосъемку местности.