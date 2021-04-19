«Технологии побеждают. Приветствую NASA с первым полетом Mars Helicopter! Горжусь, что среди его разработчиков — украинец Игорь Панченко. Украина развивает наработки своих конструкторов за предыдущие десятилетия и сейчас планирует запуск спутника "Сич-2-30"», — написал Зеленский.
Технології перемагають. Вітаю @NASA з першим польотом #MarsHelicopter! Пишаюся, що серед його розробників – українець Ігор Панченко. #Україна розвиває напрацювання своїх конструкторів за попередні десятиліття й зараз планує запуск супутника «Січ-2-30».— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 19, 2021
Ранее стало известно, что вертолет Ingenuity успешно совершил свой первый полет на Марсе. Он длился около 20 секунд, аппарат взлетел на три метра. Дрон работает на солнечных батареях и весит около двух килограммов.
Работа вертолета рассчитана на 31 день. Во время своих полетов он будет производить аэрофотосъемку местности.