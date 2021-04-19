Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что не может спрогнозировать судьбу «пошагового плана» главы украинского МИД Дмитрия Кулебы по России и делает ставки на дипломатическое решение конфликта в Донбассе. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД ЕС 19 апреля

Ранее Кулеба объявил, что предложил главам МИД Евросоюза пошаговый план по «сдерживанию России», в том числе и новый пакет секторальных санкций. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я думаю, что сейчас речь идет о том, чтобы предотвратить непредвиденные события из-за военного развертывания, наблюдаемого там. Это необходимо предотвратить, мы сейчас сконцентрированы на этом», — отметил Маас.

Кулеба объявил о начале «нового дня» в отношениях Украины и США © Facebook, Dmytro Kuleba

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.

Ранее несколько западных стран заявили, что Россия обязана прокомментировать передвижения своих войск на границе с Украиной. В Кремле ответили, что РФ может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

Кремль не раз заявлял, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел внутренний политический и экономический кризис.