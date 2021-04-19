Ранее Кулеба объявил, что предложил главам МИД Евросоюза пошаговый план по «сдерживанию России», в том числе и новый пакет секторальных санкций. Об этом он написал в своем Twitter.
«Я думаю, что сейчас речь идет о том, чтобы предотвратить непредвиденные события из-за военного развертывания, наблюдаемого там. Это необходимо предотвратить, мы сейчас сконцентрированы на этом», — отметил Маас.
Маас также подчеркнул, что Германия и Франция как участники «нормандского формата» будут убеждать обе стороны, чтобы не было новых провокаций. При этом он отказался отвечать на вопрос о возможных санкциях против России и условиях, при которых их могут ввести.
Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.
Ранее несколько западных стран заявили, что Россия обязана прокомментировать передвижения своих войск на границе с Украиной. В Кремле ответили, что РФ может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Кремль не раз заявлял, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел внутренний политический и экономический кризис.