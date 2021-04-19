Страны Евросоюза надеются на отвод российских войск и техники от границы с Украиной. Об этом на брифинге 19 апреля по итогам видеоконференции глав МИД стран ЕС сказал верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель

Макрон увернулся от вопроса Зеленского о НАТО и ЕС — СМИ © пресс-служба президента Украины

Он заявил, что в Евросоюзе опасаются последствий стягивания сил РФ и ждут их отвода.

«Развертывание этих сил, техники, полевых госпиталей продолжается. Я не могу ответить на вопрос, откуда эта информация, но это самое массивное развертывание сил на границах Украины, с которым мы сталкивались. Когда развертываются силы, мы не защищены от неожиданностей. Надеемся, что это завершится и российские силы уйдут», — сказал Боррель.

Ранее глава дипломатии ЕС обсудил ситуацию в Донбассе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В Москве неоднократно подчеркивали, что перемещение войск внутри страны, в частности, у границ с Украиной, не должно вызывать ни у кого обеспокоенности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.