Боррель привел данные ЕС, согласно которым у границ с Украиной и в Крыму находятся порядка 150 тысяч военных. По его словам, это беспрецедентное развертывание войск РФ на границе.
Он заявил, что в Евросоюзе опасаются последствий стягивания сил РФ и ждут их отвода.
«Развертывание этих сил, техники, полевых госпиталей продолжается. Я не могу ответить на вопрос, откуда эта информация, но это самое массивное развертывание сил на границах Украины, с которым мы сталкивались. Когда развертываются силы, мы не защищены от неожиданностей. Надеемся, что это завершится и российские силы уйдут», — сказал Боррель.
Ранее глава дипломатии ЕС обсудил ситуацию в Донбассе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
В Москве неоднократно подчеркивали, что перемещение войск внутри страны, в частности, у границ с Украиной, не должно вызывать ни у кого обеспокоенности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.