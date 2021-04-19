Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что понимает важность Пасхи, но призвал всех быть рассудительными. Его слова приводит пресс-служба Офиса президента 19 апреля

В ходе селекторного совещания Зеленский, обращаясь к министрам, сказал, что подготовка к Пасхальным праздникам в условиях пандемии должна быть скорректирована.

«Хотя у нас и продолжается вакцинация, однако скопления людей сегодня до сих пор представляют угрозу. Я лично понимаю, насколько важен праздник Пасхи, но пандемия корректирует наши планы», — подчеркнул глава украинского государства.

Запад или Китай: какую вакцину от коронавируса выбрать украинцам © REUTERS, Irakli Gedenidze

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что государство готовится к Пасхальным праздникам в условиях пандемии.

На Украине за прошедшие сутки зафиксировали 6506 новых случаев заболевания коронавирусом, скончались еще 214 пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за 24 часа зарегистрировали в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и в Киеве (447).

Всего с начала пандемии в стране заболели 1 млн 953 тыс. 016 человек, 40 тыс. пациентов скончались.