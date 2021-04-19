Так, в тексте проекта предлагается снизить размер штрафа за нарушение карантина.
На данный момент ст. 44-3 КУАПП предусматривает ответственность граждан в виде штрафа от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, т.е. от 17 до 34 тысяч гривен, ответственность бизнеса — от 34 тысяч до 85 тысяч гривен.
Нардепы предлагают заменить в статье слова «от одной до двух» на «от 50 до 200», а «от двух до десяти» заменить на «от 200 до 500».
При этом стоит отметить, что депутаты забыли убрать из статьи слово «тысяч», поэтому предполагаемые штрафы усилиями депутатов могут приобрести космические масштабы — с 17-34 тысяч гривен они взлетят до 3,4 миллиона гривен, а для бизнеса — до 8,5 млн гривен.