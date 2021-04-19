Депутаты Верховной Рады от «Европейской солидарности» внесли в парламент законопроект о «гуманизации ответственности за нарушение карантина, который предполагает снижение суммы штрафа». Об этом 19 апреля сообщает издание «Страна», публикуя соответствующий документ

Так, в тексте проекта предлагается снизить размер штрафа за нарушение карантина.

Усиление карантина в Киеве — проблемы, мнения © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Нардепы предлагают заменить в статье слова «от одной до двух» на «от 50 до 200», а «от двух до десяти» заменить на «от 200 до 500».

При этом стоит отметить, что депутаты забыли убрать из статьи слово «тысяч», поэтому предполагаемые штрафы усилиями депутатов могут приобрести космические масштабы — с 17-34 тысяч гривен они взлетят до 3,4 миллиона гривен, а для бизнеса — до 8,5 млн гривен.