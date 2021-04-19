Директор института демографии и социологических исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова считает, что большинство нелегальных украинских мигрантов из России не вернется на родину. Она сказала об этом в комментарии «Украинским новостям» 19 апреля

Жириновский объяснил причины конфликтов между трудовыми мигрантами и россиянами © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Ничего страшного не будет — вернутся и вернутся. Хотя, думаю, что далеко не все вернутся. Большая часть узаконит свое пребывание там, и все», — отметила Либанова.

В середине декабря президент РФ Владимир Путин своим указом продлил сроки временного проживания мигрантов в России в связи с коронавирусом до 15 июня 2021 года.