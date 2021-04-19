Ранее МВД РФ потребовало, чтобы более миллиона человек из стран СНГ, которые нелегально находятся на территории России, покинули страну до 15 июня. По данным ведомства, среди нелегальных мигрантов 152 тысячи украинцев.
«Ничего страшного не будет — вернутся и вернутся. Хотя, думаю, что далеко не все вернутся. Большая часть узаконит свое пребывание там, и все», — отметила Либанова.
В середине декабря президент РФ Владимир Путин своим указом продлил сроки временного проживания мигрантов в России в связи с коронавирусом до 15 июня 2021 года.