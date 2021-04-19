По словам спортсменки, она начинает третий курс химиотерапии из четырех запланированных, что можно считать серединой пути «к счастливому концу этой истории».
«Мне так хочется выздороветь и вернуть свою жизнь на круги своя, что три недели между химиями кажутся мне целой вечностью! Зато, знаете, сейчас у меня есть очень много времени подумать, переоценить ценности в своей жизни и понять, что на самом деле важно, увидеть кто есть кто. Происходит своего рода перезагрузка», — написала Юзьвяк.
К посту девушка прикрепила пару своих снимков без волос, уточнив, что впервые решилась открыто показать себя в таком виде. Чемпионка заявила, что вместе с волосами хотела бы отпустить из своей жизни и все плохое.
О своем диагнозе Юзьвяк сообщила в феврале, уточнив, что у нее рабдомиосаркома, то есть злокачественная опухоль, происходящая из скелетной (поперечно-полосатой) мышцы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: УКРАИНСКАЯ ГИМНАСТКА ПОПРОСИЛА ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ У БОЛЕЛЬЩИКОВ НА БОРЬБУ С РАКОМ.
Уроженка Ужгорода Валерия Юзьвяк попала в сборную Украины в 2014 году, на Олимпиаду-2016 поехала в качестве запасной, а в 2018 году выиграла бронзу на чемпионате мира.
На чемпионате Европы-2020 в Киеве Юзьвяк вместе со своей командой завоевала золото в упражнении с пятью мячами и в командном зачете, серебро — в упражнении с обручами и булавами и бронзу — в групповом многоборье.
Сейчас девушке 21 год.