Ранее в интервью «Левому берегу» глава Минфина Украины Сергей Марченко дал нелестные характеристики ряду современных украинских политиков. Так, Михаила Саакашвили он назвал «шулером с большой дороги», «приезжим гастарбайтером» и «фейковой историей».
«Дешевая, проворовавшаяся козявка и ничтожество. Позор, что в Украине такое никто может называться "министром финансов". Кто такой Саакашвили, знает весь мир. Кто такой Марченко, знают только такие контрабандисты, как Романенко, Макаренко и другие. Его очень хорошо знает Азаров, у которого Марченко на протяжении 5 лет был помощником и даже официальным советником… С ним хорошо знакомы все крышеватели теневых схем, скрутчики, директора конвертационных центров и все, кто занимается обворовыванием украинского бюджета», — написал Саакашвили.
Также грузинский политик заявил, что министр финансов свою работу делает «крайне паскудно» и полностью провалил надежды общества и президента на реформы. Саакашвили призвал власти Украины уволить Марченко с его поста.
Михаил Саакашвили был губернатором Одесской области в 2015-2016 годах. В настоящий момент он возглавляет украинский Национальный совет реформ.