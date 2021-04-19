Глава исполкома Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили ответил министру финансов Украины на критику в свой адрес в Facebook 19 апреля

Министр финансов Украины назвал Саакашвили шулером и гастарбайтером © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Сергей Марченко дал нелестные характеристики ряду современных украинских политиков. Так, Михаила Саакашвили он назвал «шулером с большой дороги», «приезжим гастарбайтером» и «фейковой историей».

«Дешевая, проворовавшаяся козявка и ничтожество. Позор, что в Украине такое никто может называться "министром финансов". Кто такой Саакашвили, знает весь мир. Кто такой Марченко, знают только такие контрабандисты, как Романенко, Макаренко и другие. Его очень хорошо знает Азаров, у которого Марченко на протяжении 5 лет был помощником и даже официальным советником… С ним хорошо знакомы все крышеватели теневых схем, скрутчики, директора конвертационных центров и все, кто занимается обворовыванием украинского бюджета», — написал Саакашвили.

Также грузинский политик заявил, что министр финансов свою работу делает «крайне паскудно» и полностью провалил надежды общества и президента на реформы. Саакашвили призвал власти Украины уволить Марченко с его поста.

Михаил Саакашвили был губернатором Одесской области в 2015-2016 годах. В настоящий момент он возглавляет украинский Национальный совет реформ.