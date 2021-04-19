Украине не стоит ждать от Европы военной помощи в конфликте с Россией. Об этом 19 апреля в эфире телеканала «Украина 24» заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников

«Конечно, никто не придет с автоматами нас защищать, это очевидно. Но, я думаю, получать определенную серьезную помощь технического, финансового характера — это мы точно можем ожидать», — сказал Резников, отвечая на вопрос о том, как далеко готовы зайти союзники Украины, если начнется широкомасштабная война между Украиной и Россией.

Обострение в Донбассе: Украину превращают в «пороховую бочку» © REUTERS, Oleksandr Klymenko

«Но еще главное, мне кажется, влияние экономического характера, более жесткое, может произойти. Я согласен, что санкционный режим не давит. На самом деле он давит, но они уже получили иммунитет от тех санкций, они привыкли жить в таком режиме. Поэтому сегодня для нас очень важно усиление тех санкций, включая отказ от достройки "Северного потока-2". Я убежден, что открытое военное вторжение для русских невыгодно. Выгодно им сегодня демонстрировать угрозу», — сказал Резников.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе. В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.