Украинская певица и жена продюсера Алексея Потапенко (Потапа) Настя Каменских на днях опубликовала в Instagram фото в леопардовом купальнике, которое вызвало бурную реакцию среди ее подписчиков. Разброс комментариев колебался между полным обожанием и крайним отвращением

«Одна и та же поза, одно и то же выражение лица, надоело», «Какая красивая женщина, досталась какому-то Потапу», «Целовал бы эту попу», «Вот что нужно мужикам? Правильно, показывать периодически свои прелести», — прокомментировали пользователи.

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Настя Каменских — украинская певица, пела в дуэте «Потап и Настя» с 2006 по 2017 годы. Почти все это время паре приписывали роман, но оба опровергали информацию, у продюсера в 2008 году в первом браке даже родился сын. Но позже оказалось, что отношения между Потапом и Каменских все же были и в конце концов артисты узаконили роман.

В настоящее время певица работает над авторским ток-шоу «Девочки рулят», съемки которого проходят в Мексике. Первый выпуск проекта вышел 8 апреля.