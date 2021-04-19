Как минимум в восьми населённых пунктах Херсонской области нет сигнала украинского ТВ, зато транслируются российские каналы. Об этом говорится в отчете украинской «Крымской правозащитной группы», на днях опубликованном в YouTube

Украинское «Дизель-Шоу» попало в скандал из-за выхода на российское ТВ © dizelshow_fan/Инстаграм смотрят российское ТВ.

Сигнал украинского ТВ в этих населенных пунктах отсутствует. Зато антенны ловят по 10-20 телеканалов из России.

В то же время в части населенных пунктов Херсонской области транслируется лишь украинское телевидение. Это Николаевка, Новоалексеевка, Новотроицкое, Маячка, Мирное, Счастливцево, Геническ, Чаплынка, Чонгар, Каланчак и Скадовск.

При этом в селе Громовка сотрудникам «Крымской правозащитной группы» вообще не удалось зафиксировать какой-либо телесигнал.

В 2014 году Окружной административный суд Киева и Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания приняли решение о запрете трансляции российских телеканалов на Украине.

Ранее, на форуме «Украина 30», глава украинского Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что российское ТВ остается весьма популярным на Украине.