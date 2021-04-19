Украинская певица Оля Полякова, которой приписывают многолетние уколы ботокса, ответила на нападки хейтеров, обвинивших ее в попытках выдать результат инъекционной косметологии за рекламируемые ею увлажняющие маски. Ответ артистка выложила в Instagram 19 апреля

«Всем привет, дорогие мои, выложила вам вчера бьюти-эфир и начиталась такого про себя… И глаза у меня с какими-то шрамами, и лоб не шевелится. Ну где, где он не двигается-то? Вот, показываю», — сказала Полякова.

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«Короче, девчонки, я, конечно, понимаю, что не всем быть богинями, но попытаться-то можно», — иронично заметила певица.

Большое количество негативных комментариев 37-летняя звезда традиционно получает после рекламных видео, где показывает, какие косметические средства и процедуры использует для поддержания молодости и красоты. В частности, в последнем ролике она продемонстрировала восстанавливающую маску для лица.

«Масочка 475 гривен (1,3 тыс. рублей. — Ред.). Да, конечно, очень недорогая», «Милая моя! Обкололась ботоксом, и потом естественно можно наносить себе хоть г..но», «Чего-то постарела Полякова резко, за последние месяцы…», «Меньше процедур, а то что-то страшновато стало на тебя смотреть, Олька», «Нам так не жить! 475 гривен — это много. Жаль», — написали люди.

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Оля Полякова — именно та украинская певица, что ругалась в прямом эфире местного телевидения с министром здравоохранения страны Максимом Степановым из-за отмены концертов. Артистка была возмущена жесткими карантинными мерами, из-за которых звезды «пошли по миру».