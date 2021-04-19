В ходе селекторного заседания Зеленский сказал, что на новую лабораторию в бюджете заложено 100 млн грн.
«Нам нужно собрать наши светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов. Украине нужна такая лаборатория не только во время этой пандемии. В целом это может стать ответом на вызовы будущего», — отметил Зеленский.
На Украине за прошедшие сутки зафиксировали 6506 новых случаев заболевания коронавирусом, скончались еще 214 пациентов.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за 24 часа зарегистрировали в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и в Киеве (447).
Всего с начала пандемии в стране заболели 1 млн 953 тыс. 016 человек, 40 тыс. пациентов скончались.