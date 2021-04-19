Украинский боксер в полусреднем весе Иван Редкач посетовал на негатив в свой адрес от большинства соотечественников после поражения в поединке с Реджисом Прогрейсом. Об этом он написал в Facebook 18 апреля

«ГрЫцак значит Бандера с*ка»: украинский боксер жестко ответил националисту © Иван Редкач/Инстаграм Реджиса Прогрейса Редкача унесли на носилках.

У зрителей появились вопросы к украинскому боксеру: он показывал, что нокаутирующий удар пришелся в пах, однако на повторе видно, что удар был нанесен по печени. Победу по очкам единогласно присудили Прогрейсу.

Боксер обновил в Facebook фото обложки, им стал снимок из тренировочного лагеря. В комментариях его попросили прояснить ситуацию с нокаутом.

«Все хорошо. Пусть говорят все что угодно — комиссия знает лучше, для этого она и существует. Я не смотрю за всеми. Все уже мои деньги и посчитали, и потратили, или уже знают, как потратят. Мне жаль, что я родился в такой стране, где живут злые, завистливые и меркантильные люди. Не все, но большинство. Тот же Папа Толя (Анатолий Ломаченко, тренер по боксу, отец боксера Василия Ломаченко. — Ред.) пишет Саше Гвоздику, что приехал меня поддержать. Это уже старческий маразм», — написал Редкач.

Боксер Иван Редкач живет и тренируется в США. В 2014 году он стал чемпионом USBA в легком весе. Примечателен выкрашенной в синий цвет шевелюрой.

В 2016 году Редкач выложил в сети мексиканский паспорт и написал, что Украины и Крыма больше нет. Позже он сам назвал это неудачной шуткой.