«Шла заразиться молодой энергией и за качеством музыкального звучания! Да, молодежь развивается наотмашь, биты превращаются больше в рок-музыку, это не может не заставлять тебя двигаться на танцполе и пробовать подпевать», — сказала Милявская.
Певица заявила, что те, кто называет нынешнюю молодежь плохо развитой и зависимой от психоактивных веществ, просто завидуют и забывают уточнить, какие вечеринки закатывали они сами и ее коллеги-ровесники до и после концертов.
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Элджей, настоящее имя Алексей Узенюк, работает в стиле хип-хоп и рэп, с 2019 года состоит в браке с блогером и ведущей Настей Ивлеевой. На данный момент Элджею 26 лет, а его старшей коллеге и защитнице Лолите Милявской — 57.