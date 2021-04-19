Певица с украинскими корнями Лолита Милявская посетила концерт российского рэпера Элджея, после которого записала очень эмоциональное видео о молодом поколении, где призналась, что мечтает спеть с кумиром молодежи. Пост, посвященный мероприятию, артистка разместила в Instagram 18 апреля

«Шла заразиться молодой энергией и за качеством музыкального звучания! Да, молодежь развивается наотмашь, биты превращаются больше в рок-музыку, это не может не заставлять тебя двигаться на танцполе и пробовать подпевать», — сказала Милявская.

Глава Минфина Украины сравнил министра здравоохранения с персонажем «12 стульев» © commons.wikimedia.org, Міністерство фінансів України

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Элджей, настоящее имя Алексей Узенюк, работает в стиле хип-хоп и рэп, с 2019 года состоит в браке с блогером и ведущей Настей Ивлеевой. На данный момент Элджею 26 лет, а его старшей коллеге и защитнице Лолите Милявской — 57.