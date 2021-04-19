Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Донецкую и Луганскую народные республики шесть грузовиков гуманитарной помощи, общий вес которых составляет 120 тонн, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины 19 апреля

«Сегодня через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" проследовали шесть автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста. Жителям Донецкой и Луганской областей доставлены продуктовые наборы. Общий вес груза составила более 120 тонн», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Киев блокирует доставку гуманитарных грузов в ЛНР © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.