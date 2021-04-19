Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил, что предложил главам МИД Евросоюза пошаговый план по «сдерживанию России», в том числе и новый пакет секторальных санкций. Об этом он написал в своем Twitter

Ранее по приглашению представителя Евросоюза Жозепа Борреля Дмитрий Кулеба принял участие в онлайн-заседании Совета ЕС по иностранным делам.

«Я проинформировал коллег об опасном курсе РФ на обострение и предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ. Основной элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Персональных уже недостаточно», — сказал Кулеба.

Ранее несколько западных стран заявили, что Россия обязана прокомментировать передвижения своих войск на границе с Украиной. В Кремле ответили, что РФ может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

Кремль не раз заявлял, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересован в том, чтобы Киев преодолел внутренний политический и экономический кризис.