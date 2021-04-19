Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью LB.ua 19 апреля дал жесткие характеристики нескольким украинским политикам

Главу Минздрава Украины «похоронили» из-за провала вакцинации от COVID-19 © скриншот с видео "DumskayaTV" сказал глава Минфина.

По его словам, на заседаниях правительства они часто «выясняют отношения», так как Степанов «выбивал, выбивал деньги, а в итоге получились остатки, которые не использованы».

В этом же интервью Марченко назвал Михаила Саакашвили, который возглавляет Исполнительный комитет Национального совета реформ Украины, «гастролером и шулером».

Вакцинация на Украине началась позднее всего в Европе — 24 февраля. За день до этого в страну прибыла партия из 500 тысяч доз вакцины против COVID-19 Covishield, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Всего в рамках глобальной инициативы COVAX Украина должна получить восемь миллионов доз вакцины.