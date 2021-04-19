«Вот в чем проблема у меня с [главой Минздрава Максимом] Степановым? Он ведет себя как персонаж из "12 стульев". "Утром деньги — вечером стулья, вечером деньги — утром стулья, но деньги вперед". Вот так и Степанов. У него задача — забюджетироваться максимально, пользуясь тем, что у нас ковид, у нас проблемы, у нас люди умирают, и потом на этой риторике решать те проблемы, которые необходимо. Я считаю, что это абсолютно неправильно. Нужно сначала предложить план, показать решение проблемы, а для этого достаточно времени было, а потом уже пытаться министру финансов или правительству задавать вопросы по поводу поиска средств. А подход пока такой — сначала деньги, а потом я буду вам бороться с ковидом. Так вопрос ставить нельзя», — сказал глава Минфина.
По его словам, на заседаниях правительства они часто «выясняют отношения», так как Степанов «выбивал, выбивал деньги, а в итоге получились остатки, которые не использованы».
В этом же интервью Марченко назвал Михаила Саакашвили, который возглавляет Исполнительный комитет Национального совета реформ Украины, «гастролером и шулером».
Вакцинация на Украине началась позднее всего в Европе — 24 февраля. За день до этого в страну прибыла партия из 500 тысяч доз вакцины против COVID-19 Covishield, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Всего в рамках глобальной инициативы COVAX Украина должна получить восемь миллионов доз вакцины.