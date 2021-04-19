Министерство иностранных дел Украины направило российскому посольству ноту с требованием выслать из страны старшего дипломата посольства. Об этом 19 апреля сообщило РИА Новости посольство России в Киеве

Украина поддерживает высылку российских дипломатов из Чехии - Кулеба © Facebook, Dmytro Kuleba Евгений Черников. Это стало ответным шагом Киева на высылку из России украинского дипломата.

Ранее, 17 апреля, сотрудники ФСБ РФ задержали консула генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка.

В ведомстве пояснили, что причиной этого стала встреча украинского дипломата с гражданином РФ с целью покупки информации, содержащейся в базах данных полиции и ФСБ России. В ведомстве отметили, что Сосонюк таким образом вел деятельность, враждебную по отношению к России и несовместимую со статусом дипломатического работника.

Затем Сосонюка отпустили, ему рекомендовано покинуть Россию в течение трех суток начиная с 19 апреля. В МИД Украины отрицают выдвинутые дипломату обвинения.