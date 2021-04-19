В диппредставительстве уточнили, что персоной нон грата на Украине объявлен российский дипломат Евгений Черников. Это стало ответным шагом Киева на высылку из России украинского дипломата.
Ранее, 17 апреля, сотрудники ФСБ РФ задержали консула генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка.
В ведомстве пояснили, что причиной этого стала встреча украинского дипломата с гражданином РФ с целью покупки информации, содержащейся в базах данных полиции и ФСБ России. В ведомстве отметили, что Сосонюк таким образом вел деятельность, враждебную по отношению к России и несовместимую со статусом дипломатического работника.
Затем Сосонюка отпустили, ему рекомендовано покинуть Россию в течение трех суток начиная с 19 апреля. В МИД Украины отрицают выдвинутые дипломату обвинения.