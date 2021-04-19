Манфред Вебер, глава Европейской народной партии, ведущей фракции Европарламента, выступил с призывом остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток – 2» в случае дальнейшего обострения ситуации на востоке Украины. Его слова приводит RND 19 апреля

«Если ситуация на востоке Украины обострится, то "Северного потока – 2" больше нельзя будет придерживаться», — заявил Вебер.

Замглавы фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александер граф Ламбсдорфф заявил о необходимости расширения санкций против РФ и остановки проекта в случае военного вмешательства РФ в ситуацию в Донбассе.

«Тогда проект газопровода "Северный поток – 2" должен быть немедленно остановлен, это совершенно очевидно», — сказал он.

«Северный поток – 2»: Морские свиньи — союзники Байдена в борьбе с проектом, а Европа рассчитывает на поставки по новому маршруту уже осенью © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock Анналена Бэрбок сказала, что ЕС должен выработать единую позицию по отношению к России, при этом нужны одновременно диалог и жесткость.

Бэрбок является сторонницей улучшения отношений с США, которые выступают резко против газопровода «Северный поток – 2».