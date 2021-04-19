«Если ситуация на востоке Украины обострится, то "Северного потока – 2" больше нельзя будет придерживаться», — заявил Вебер.
Замглавы фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александер граф Ламбсдорфф заявил о необходимости расширения санкций против РФ и остановки проекта в случае военного вмешательства РФ в ситуацию в Донбассе.
«Тогда проект газопровода "Северный поток – 2" должен быть немедленно остановлен, это совершенно очевидно», — сказал он.
Кандидат в канцлеры ФРГ, сопредседатель «"Союза-90" / "Зеленых"» Анналена Бэрбок сказала, что ЕС должен выработать единую позицию по отношению к России, при этом нужны одновременно диалог и жесткость.
Бэрбок является сторонницей улучшения отношений с США, которые выступают резко против газопровода «Северный поток – 2».