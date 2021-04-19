«В течение трех месяцев 2021 года украинские журналисты 21 раз подвергались физической агрессии во время профессиональной деятельности», — сказал Томиленко.
По словам главы НСЖУ, в основном эти инциденты были связаны с агрессивным препятствием выполнению редакционных заданий работниками СМИ и журналистами-фрилансерами.
За первые три месяца этого года на журналистов совершено на треть больше атак, чем за аналогичный период 2020-го, так как в обществе растут радикальные настроения, говорит Томиленко.
Ранее в НСЖУ сообщалось, что в 2020 году на Украине произошло 77 инцидентов применения силы к журналистам. В 2019 году зафиксировано 75 таких случаев.
Нападения на сотрудников СМИ на Украине стали обычным делом после госпереворота 2014 года. Многие из них заканчивались гибелью журналистов.
Однако расследование самых резонансных дел, таких как убийства Олеся Бузины в апреле 2015 года и Павла Шеремета в 2016 году, так и не завершилось обвинительными приговорами по сей день.
Главреда издания «Страна.ua» Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовывали по обвинению в госизмене. Больше года провел под стражей возглавлявший портал РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке ЛНР и ДНР.