С начала этого года на Украине зафиксировано более 20 случаев нападения на сотрудников СМИ, сообщил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко в своем Facebook 19 апреля

«В течение трех месяцев 2021 года украинские журналисты 21 раз подвергались физической агрессии во время профессиональной деятельности», — сказал Томиленко.

По словам главы НСЖУ, в основном эти инциденты были связаны с агрессивным препятствием выполнению редакционных заданий работниками СМИ и журналистами-фрилансерами.

За первые три месяца этого года на журналистов совершено на треть больше атак, чем за аналогичный период 2020-го, так как в обществе растут радикальные настроения, говорит Томиленко.

Нападения на сотрудников СМИ на Украине стали обычным делом после госпереворота 2014 года. Многие из них заканчивались гибелью журналистов.

Однако расследование самых резонансных дел, таких как убийства Олеся Бузины в апреле 2015 года и Павла Шеремета в 2016 году, так и не завершилось обвинительными приговорами по сей день.

Главреда издания «Страна.ua» Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовывали по обвинению в госизмене. Больше года провел под стражей возглавлявший портал РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке ЛНР и ДНР.