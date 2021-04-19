Неканоническая так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) обратилась к украинцам на фоне обострения ситуации в Донбассе. Об этом 19 апреля сообщили на сайте ПЦУ

«Как собак»: раскольник из ПЦУ призвал к чипизации украинцев © church.ua говорится в обращении.

По мнению раскольников, Кремль якобы «давит на Украину и союзников, чтобы достичь собственных интересов».

Они призвали Кремль остановиться, покаяться и обеспечить мир. Украинцам посоветовали молиться для мира, а также поблагодарили союзников за поддержку.

Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации «российской агрессии» и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины.

В Москве неоднократно подчеркивали, что перемещение войск внутри страны, в частности у границ с Украиной, не должно вызывать ни у кого обеспокоенности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал усиление обороноспособности во время учений других государств у российских границ нормальной практикой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает не интерпретировать военные учения как проявление агрессии, они носят плановый характер. По ее словам, масштабы этих мероприятий не превышают показателей прошлых лет и выглядят «гораздо скромнее» учений вооруженных сил Украины и стран НАТО.