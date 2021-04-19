Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Папу Римского Франциска за молитву о мире в Донбассе. Об этом глава украинского государства сообщил в своем Twitter-аккаунте 19 апреля

Папа Римский обеспокоен обострением ситуации в Донбассе © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Он также опубликовал фото с аудиенции с Папой Римским 8 февраля 2020 года.

Кожне слово на підтримку #України – це збережені життя. @Pontifex, дякую Вашій Всесвятості за молитву за мир на Донбасі. Це мета, якої ми зможемо досягти лише спільними зусиллями. Наша міць – у єдності: духовній, світоглядній, дипломатичній. pic.twitter.com/9g0teup2QJ — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 19, 2021

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что с обеспокоенностью следит за событиями в некоторых районах на востоке Украины, где в последние месяцы были нарушения режима прекращения огня, и умоляет снизить напряженность. Понтифик выразил свою «духовную близость народу» и призвал помолиться за местное население.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе. В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.