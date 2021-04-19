Папа Римский обеспокоен обострением ситуации в Донбассе
Папа Римский обеспокоен обострением ситуации в Донбассе
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«Каждое слово в поддержку Украины — это сохраненные жизни… Благодарю Ваше Святейшество за молитву о мире на Донбассе. Это цель, которой мы сможем достичь только совместными усилиями. Наша мощь — в единстве: духовном, мировоззренческом, дипломатическом», — написал Зеленский.

Он также опубликовал фото с аудиенции с Папой Римским 8 февраля 2020 года.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что с обеспокоенностью следит за событиями в некоторых районах на востоке Украины, где в последние месяцы были нарушения режима прекращения огня, и умоляет снизить напряженность. Понтифик выразил свою «духовную близость народу» и призвал помолиться за местное население.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе. В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.