«Каждое слово в поддержку Украины — это сохраненные жизни… Благодарю Ваше Святейшество за молитву о мире на Донбассе. Это цель, которой мы сможем достичь только совместными усилиями. Наша мощь — в единстве: духовном, мировоззренческом, дипломатическом», — написал Зеленский.
Он также опубликовал фото с аудиенции с Папой Римским 8 февраля 2020 года.
Кожне слово на підтримку #України – це збережені життя. @Pontifex, дякую Вашій Всесвятості за молитву за мир на Донбасі. Це мета, якої ми зможемо досягти лише спільними зусиллями. Наша міць – у єдності: духовній, світоглядній, дипломатичній. pic.twitter.com/9g0teup2QJ— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 19, 2021
Ранее Папа Римский Франциск заявил, что с обеспокоенностью следит за событиями в некоторых районах на востоке Украины, где в последние месяцы были нарушения режима прекращения огня, и умоляет снизить напряженность. Понтифик выразил свою «духовную близость народу» и призвал помолиться за местное население.
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе. В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.