Министр юстиции Украины Денис Малюська решил заработать на ремонт камер в тюрьмах и для этого выставил на продажу свою работу - коллаж the sea is temporarily unavailable (англ. море временно недоступно). Об этом он сообщил на днях на своей странице в Facebook

Глава Минюста Украины пообещал покупателю тюрьмы под Киевом «бонус от Бэнкси» © Facebook, Denis Malyuska

Малюська отметил, что помимо фото и видео NFT начали использовать для продажи твиты, и цена на отдельные объекты доходит до миллионов долларов.

По его словам, стартовая цена за работу составляет один эфириум (криптовалюта по курсу 2245,58 доллара), а все полученные средства от продажи коллажа пойдут в спецфонд Лукьяновского СИЗО на ремонт камер.

Ранее Малюська нарисовал граффити по мотивам известного современного художника Бэнкси на стенах Ирпенского исправительного центра, чтобы продать его.