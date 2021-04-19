«Выставляю на аукцион свою работу — коллаж the sea is temporarily unavailable. Редкий шанс дешево приобрести NFT (невзаимозаменяемый токен — вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален и не может быть обменен или замещен другим аналогичным токеном. — Ред.) криптошедевр искусства! Сделать ставку на аукционе можно по ссылке в комментарии», — написал министр.
Малюська отметил, что помимо фото и видео NFT начали использовать для продажи твиты, и цена на отдельные объекты доходит до миллионов долларов.
По его словам, стартовая цена за работу составляет один эфириум (криптовалюта по курсу 2245,58 доллара), а все полученные средства от продажи коллажа пойдут в спецфонд Лукьяновского СИЗО на ремонт камер.
Ранее Малюська нарисовал граффити по мотивам известного современного художника Бэнкси на стенах Ирпенского исправительного центра, чтобы продать его.