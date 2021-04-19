Руководство партии «Слуга народа» изучает информацию о вечеринке своего депутата Николая Тищенко в столичном отеле во время карантина, а полиция Киева открыла по этому факту уголовное дело. Об этом издание «Страна.ua» сообщило 19 апреля

«Слуга народа» закатил вечеринку на день рождения жены, наплевав на карантин © Facebook, Николай Тищенко Аллы Барановской 18 апреля.

«Мы ждем комментарий Николая. Дальше будем уже это обсуждать. Нужно понять сначала, что он сделал, а потом применять санкции. Действительно разобраться, дома это или нет… Если ресторан работает во время карантина, наверное, санкции должны быть не только к Николаю, но и к ресторану», — сказал глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

Он отметил, что политсила уже неоднократно была участницей и свидетельницей медиаскандалов с разными своими депутатами, поэтому руководство научилось делать паузу, чтобы правильно рассмотреть ситуацию.

Тем временем полиция Киева открыла уголовное дело по факту вечеринки.

«Сегодня ночью в социальных сетях появилась информация о том, что депутат Верховной Рады устроил в отеле вечеринку. Правоохранители немедленно выехали на адрес для выяснения обстоятельств», — сообщила пресс-служба полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.