В одном из магазинов под Харьковом в витрине с колбасой прямо по товару бегала мышь. Соответствующее видео появилось в сети 19 апреля

Резвого грызуна заметил один из покупателей. Он отреагировал нестандартно: попросил продавца «завернуть вон ту мышку». Женщина решила, что речь идет о какой-то из колбас, пока не заметила грызуна.

Во Львове агрессивная крыса набросилась на кота и мужчину — видео © Tom Stentler / flickr

Так, жительница Днепра принесла домой из магазина апельсины с червяками. В Ровно в продуктовом магазине «Копейка» покупатели сняли на видео крысу, барахтавшуюся на прилавке с молочными продуктами. А в Киеве кошка справляла нужду в сыпучие продукты в магазине «Фуршет».