По его данным, возле сел Блиставици и Лубянки злоумышленники выбросили в Козку почти 3 тысячи 20-литровых канистр с неизвестным веществом. Около 400 метров вдоль русла реки было забросано мусором и канистрами.
«Так совпало, что в День окружающей среды совместными усилиями спасаем реку Козку, окружающую территорию от действий людей, которых таким словом даже трудно назвать. Вместе со значительным количеством канистр убрали строительный мусор, твердые бытовые отходы», — написал Федорук.
По факту загрязнения начато досудебное расследование.
Ранее Киев вошел в двадцатку мегаполисов с самым грязным воздухом. По данным сервиса iqair.com, отслеживающего качество воздуха по всему миру, в феврале загрязнение воздуха в Киеве поднялось до 9-й ступени мирового рейтинга.