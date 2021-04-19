В Киевской области неизвестные выбросили в речку Козку, впадающую в Ирпень, тысячи канистр с химическими отходами. Об этом мэр города Бучи Анатолий Федорук сообщил на днях на своей странице в Facebook

Землю «украинской Венеции» загрязнили нитратами и фосфором © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Так совпало, что в День окружающей среды совместными усилиями спасаем реку Козку, окружающую территорию от действий людей, которых таким словом даже трудно назвать. Вместе со значительным количеством канистр убрали строительный мусор, твердые бытовые отходы», — написал Федорук.

По факту загрязнения начато досудебное расследование.

Ранее Киев вошел в двадцатку мегаполисов с самым грязным воздухом. По данным сервиса iqair.com, отслеживающего качество воздуха по всему миру, в феврале загрязнение воздуха в Киеве поднялось до 9-й ступени мирового рейтинга.