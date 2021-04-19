Помилование украинцев состоялось благодаря сотрудничеству с главным омбудсменом Королевства Таиланд и по случаю Национального дня Таиланда, подчеркнула омбудсмен.

«Сейчас 6 наших сограждан уже вернулись в Украину, однако в Королевстве Таиланд остаются в заключении трое граждан», — написала Денисова.

Король Таиланда сделал судьбоносный подарок 16 украинцам
Король Таиланда сделал судьбоносный подарок 16 украинцам
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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека также поблагодарила короля Таиланда «за проявление высокого человеческого гуманизма».

Ранее Людмила Денисова заявляла, что между Таиландом и Украиной нет договора по обмену осужденными и переводе на отбывание наказания. Тогда по ее просьбе помиловали 16 украинских граждан.