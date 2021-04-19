По случаю Национального дня королевства в Таиланде решили помиловать девять заключенных украинцев, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале 19 апреля

Помилование украинцев состоялось благодаря сотрудничеству с главным омбудсменом Королевства Таиланд и по случаю Национального дня Таиланда, подчеркнула омбудсмен.

«Сейчас 6 наших сограждан уже вернулись в Украину, однако в Королевстве Таиланд остаются в заключении трое граждан», — написала Денисова.

Король Таиланда сделал судьбоносный подарок 16 украинцам © http://thaisabai.ru/thaiprison/

Ранее Людмила Денисова заявляла, что между Таиландом и Украиной нет договора по обмену осужденными и переводе на отбывание наказания. Тогда по ее просьбе помиловали 16 украинских граждан.