Помилование украинцев состоялось благодаря сотрудничеству с главным омбудсменом Королевства Таиланд и по случаю Национального дня Таиланда, подчеркнула омбудсмен.
«Сейчас 6 наших сограждан уже вернулись в Украину, однако в Королевстве Таиланд остаются в заключении трое граждан», — написала Денисова.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека также поблагодарила короля Таиланда «за проявление высокого человеческого гуманизма».
Ранее Людмила Денисова заявляла, что между Таиландом и Украиной нет договора по обмену осужденными и переводе на отбывание наказания. Тогда по ее просьбе помиловали 16 украинских граждан.