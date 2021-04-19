Крупнейшая ежедневная газета города Питтсбурга в штате Пенсильвания Pittsburgh Post-Gazette на днях опубликовала детальное расследование, посвященное деятельности украинского олигарха Игоря Коломойского

Журналисты издания раскрыли масштабную сеть недвижимости и предприятий на территории США, контролируемую Коломойским и его партнерами.

Так, с 2006 по 2016 год Коломойский и его партнеры владели 13 сталелитейными заводами в разных регионах США. Они были приобретены за деньги, незаконно выведенные из «Приватбанка». Также олигарху принадлежали четыре офисных небоскреба в центре Кливленда и престижный отель почти на 500 номеров.

Первый пошел: большая охота на Коломойского

Большая часть этих заводов в результате была закрыта. В некоторых случаях пострадавшие в инцидентах рабочие сталкивались со сложностями в получении компенсаций.

По данным издания, незаконную деятельность Коломойского расследуют Департамент юстиции США и украинские правоохранители.