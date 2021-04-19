Украинская телеведущая Леся Никитюк, получившая известность благодаря протекции нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, поделилась с поклонниками кадрами с одной из программ, где она перевоплотилась в образ певицы, народной артистки Украинской ССР Раисы Кириченко. Об этом ведущая рассказала в Instagram 18 апреля

«Как это было… В карусели видео, смотрим, комментируем, высылаем подарки Раисе Афанасьевне Кириченко», — написала Никитюк в подписи к публикации.

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«И не узнать», «Ты прекрасна, и не понятно — почему это так смешно и душевно одновременно», — прокомментировали подписчики.

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Леся Никитюк — ведущая программ «Орел и решка», «Кто сверху?», «Кто против блондинок?», «Le Маршрутка», также снималась в украинском проекте «Танцы со звездами».

Ранее артистка призналась, что своей карьерой обязана нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, который увидел ее в программе «Рассмеши комика» и позже рекомендовал в качестве ведущей «Орла».