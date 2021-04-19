«Как это было… В карусели видео, смотрим, комментируем, высылаем подарки Раисе Афанасьевне Кириченко», — написала Никитюк в подписи к публикации.
Никитюк показала фанатам не только сам номер, но и закулисные кадры подготовки. Оказалось, что комплекция у ведущей и народной артистки очень разная, поэтому Никитюк пришлось прибегнуть к кардинальному решению: использовать накладные грудь и бедра.
«И не узнать», «Ты прекрасна, и не понятно — почему это так смешно и душевно одновременно», — прокомментировали подписчики.
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Леся Никитюк — ведущая программ «Орел и решка», «Кто сверху?», «Кто против блондинок?», «Le Маршрутка», также снималась в украинском проекте «Танцы со звездами».
Ранее артистка призналась, что своей карьерой обязана нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, который увидел ее в программе «Рассмеши комика» и позже рекомендовал в качестве ведущей «Орла».