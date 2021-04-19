Белоруссия по-прежнему готова предоставлять площадку для Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом 18 апреля заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков в эфире телеканала «Беларусь 1»

Кравчук призвал перенести переговоры по Донбассу из Минска © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Он подчеркнул, что Белоруссия всегда придерживалась и придерживается мирных путей разрешения абсолютно любых противоречий.

«Пользуясь случаем, я хотел бы выразить такое мнение, что украинская сторона могла бы себя вести в нашем отношении и покорректнее. Потому что раздаются крики, что мы тут чуть ли не собираемся вторгаться… Я никогда не поверю, что украинские военные или спецслужбы настолько некомпетентны, чтобы не отличить шум лесовоза от движения колонны бронетанковой техники», — добавил Арчаков.

По его словам, Белоруссия, несмотря ни на что, «готова в любом формате принять участие в урегулировании возникающей и обостряющейся конфликтной ситуации».

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук допустил перенос площадки для переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за акций протеста пропадет. По словам представителя Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе по Донбассу Родиона Мирошника, это заявление говорит о том, что Киев не хочет договариваться непосредственно с республиками Донбасса.