«Беларусь не видит альтернативы Минским соглашениям — во всяком случае, других нет. Мы по-прежнему готовы предоставлять площадку для работы Трёхсторонней контактной группы, потому что… видеоформат этот превращается в какое-то практически бесполезное телевизионное представление», — сказал Арчаков.
Он подчеркнул, что Белоруссия всегда придерживалась и придерживается мирных путей разрешения абсолютно любых противоречий.
«Пользуясь случаем, я хотел бы выразить такое мнение, что украинская сторона могла бы себя вести в нашем отношении и покорректнее. Потому что раздаются крики, что мы тут чуть ли не собираемся вторгаться… Я никогда не поверю, что украинские военные или спецслужбы настолько некомпетентны, чтобы не отличить шум лесовоза от движения колонны бронетанковой техники», — добавил Арчаков.
По его словам, Белоруссия, несмотря ни на что, «готова в любом формате принять участие в урегулировании возникающей и обостряющейся конфликтной ситуации».
Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук допустил перенос площадки для переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за акций протеста пропадет. По словам представителя Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе по Донбассу Родиона Мирошника, это заявление говорит о том, что Киев не хочет договариваться непосредственно с республиками Донбасса.