В Донбассе убиты два грузинских наемника. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщил Telegram-канал «Донбасс решает»

Отмечается, что информация о гибели наемников поступила одновременно из разных источников.

«Об одном из них, Давиде Шартаве, сообщил украинский штаб ООС. Мол, он с первых дней воевал в составе "Грузинского легиона"», — говорится в сообщении.

Макрон и Меркель остудили пыл Зеленского накануне переговоров по Донбассу и НАТО © пресс-служба президента Украины Георгии Джанелидзе по прозвищу Сатана, сообщил батальон «Азов», в котором он служил.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе. В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.