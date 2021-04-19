Отмечается, что информация о гибели наемников поступила одновременно из разных источников.
«Об одном из них, Давиде Шартаве, сообщил украинский штаб ООС. Мол, он с первых дней воевал в составе "Грузинского легиона"», — говорится в сообщении.
О втором, Георгии Джанелидзе по прозвищу Сатана, сообщил батальон «Азов», в котором он служил.
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе. В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.