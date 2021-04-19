Пасха может послужить хорошим поводом для обмена пленными в Донбассе, заявила 18 апреля в эфире телеканала «Дом» пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель

«Давайте вспомним, что скоро Пасха. Это хороший повод для того, чтобы, может быть, активизировать процесс обмена», — сказала Мендель.

По ее словам, процесс обмена пленными «всех на всех» начался в 2019 году, но на данный момент был заблокирован. Пресс-секретарь украинского президента также сказала, что обмен — это важнейший пункт и показатель того, как двигаться дальше в «нормандском формате».

Омбудсмен ДНР уличила Киев в нежелании проводить новый обмен пленными © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

После этого начался процесс формирования новых списков для обмена пленными. В 2020 году обмен пленными между Украиной и народными республиками Донбасса прошел 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР — 20.

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.