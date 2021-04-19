На эфир к Урганту Брежнева пришла в черных брюках и в жакете с ярким цветочным принтом. Именно цветы и стали одним из поводов для разговора, певица с помощью программы обратилась к своим фанатам, попросив их не дарить ей букеты на ближайшем сольном концерте.
«Сейчас карантин, и контакты ограничены. И так как я болела (коронавирусом. — Ред.) давно, есть опасность. Люди дарят букеты так, а не бросают в тебя букетом с восьмого ряда», — заявила исполнительница.
Брежнева посетовала, что на концертах ей дарят столько цветов, что их порой просто некуда девать, поэтому она предложила фанатам передавать ей любовь с помощью писем, которые она позже с удовольствием прочитает, их певица переносчиками заразы не считает.
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Вера Брежнева, по паспорту Киперман, — уроженка Днепропетровской области, с 2002 по 2007 год была солисткой украинской группы «ВИА Гра», в 2015-м вышла замуж за продюсера коллектива Константина Меладзе. В настоящее время помимо работы певицей Брежнева является послом доброй воли ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа.