Уроженка Украины певица Вера Брежнева посетила эфир программы Ивана Урганта «Вечерний Ургант», где не только рассказала о своем страхе, но и попросила поклонников не заставлять ее бояться еще больше, заявив, что цветы — источник опасной инфекции. Об этом 19 апреля написали «Факты»

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«Сейчас карантин, и контакты ограничены. И так как я болела (коронавирусом. — Ред.) давно, есть опасность. Люди дарят букеты так, а не бросают в тебя букетом с восьмого ряда», — заявила исполнительница.

Брежнева посетовала, что на концертах ей дарят столько цветов, что их порой просто некуда девать, поэтому она предложила фанатам передавать ей любовь с помощью писем, которые она позже с удовольствием прочитает, их певица переносчиками заразы не считает.

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Вера Брежнева, по паспорту Киперман, — уроженка Днепропетровской области, с 2002 по 2007 год была солисткой украинской группы «ВИА Гра», в 2015-м вышла замуж за продюсера коллектива Константина Меладзе. В настоящее время помимо работы певицей Брежнева является послом доброй воли ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа.